Experiência australiana é o maior trunfo de Baby

"Apanhei bastante, lá tem umas maoris e fijianas de 120 quilos para cima", conta, aos risos. "Joguei com meninas da seleção da Austrália e atuei pela Universidade de Sydney. Tinha academia disponível e gente de tudo quanto era lugar. Foi uma experiência muito legal em um país que possui um nível de rúgbi altíssimo."

Ela já conquistou títulos sul-americanos pela seleção e sonha em disputar a Olimpíada praticamente no quintal de sua casa - Baby é de Niterói. "Vai ser maravilhoso poder ver todas as seleções aqui no Brasil. O torneio será de Sevens, que é uma modalidade mais simples e plástica do que o rúgbi de 15 atletas."

Baby diz que as duas maiores potências do rúgbi feminino são Austrália e Nova Zelândia. "Acho que uma outra seleção que cresceu muito nos últimos anos foi a Rússia. Ela investiu bastante e deu um salto gigante no esporte."

A jogadora e as demais integrantes da seleção treinaram até ontem em São Paulo. Elas embarcarão no dia 27 para Houston, nos Estados Unidos, para a disputa da segunda etapa do Circuito Mundial de Sevens. Logo depois, o Brasil tentará o nono título consecutivo no Sul-Americano, no Rio de Janeiro.