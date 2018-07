Experiente, Rodrigo dá força para Jordi no gol do Vasco: 'É a hora dele' O Vasco não poderá contar com o goleiro Martín Silva para o clássico diante do Botafogo, domingo, pelo Campeonato Carioca. O titular da posição está a serviço da seleção uruguaia e, por isso, a vaga caiu no colo do jovem Jordi, de 22 anos. Apesar da pouca idade e da importância do confronto em São Januário, o substituto conta com a confiança do elenco.