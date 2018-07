Experiente e novato apitam semifinais

Um quase completo desconhecido do torcedor e um frequentador assíduo de grandes clássicos e de algumas confusões serão os árbitros das árbitros das semifinais do Campeonato Paulista. Sorteados ontem pela Federação Paulista de Futebol, Raphael Claus, 31 anos, e Paulo César de Oliveira, 37, apitarão os clássicos entre São Paulo e Santos, sábado, às 16 horas, no Morumbi, e Palmeiras e Corinthians, domingo, no mesmo horário, no Pacaembu.

O experiente Paulo César de Oliveira afirmou ontem, em entrevista à Rádio Globo, que não vê isso como uma volta por cima após algumas punições, como em 2008, quando validou um gol com a mão do atacante Adriano, do São Paulo, contra o Palmeiras, na semifinal, o que o afastou da final entre o próprio Palmeiras e a Ponte Preta. Mais tarde, em 2010, voltaria a ser suspenso por cinco jogos por ter valido gol do Grêmio Barueri - novamente contra o Palmeiras - em que o jogador Tadeu, do time do interior, estava impedido após a bola ter batido na trave em cobrança de pênalti - no rebote, Marcelo Oliveira rolou para ele, que, adiantado, chutou para as redes.

"Não encaro o jogo com forma de redenção, de dar respostas, não é nada disso. Graças a Deus eu venho tendo o meu trabalho reconhecido e estou tranquilo e preparado", disse. "A gente está sempre sujeito a ter uma infelicidade em alguns jogos, mas o arbitro tem de conviver com isso."

Apesar de insistir que se sente à vontade para o clássico, o experiente árbitro não descarta reclamações. "As reclamações têm acontecido em todos os estados, mas a gente espera poder corresponder de forma positiva."

Já Raphael Claus, natural de Santa Bárbara d"Oeste, é novato no quadro de árbitros da FPF, mas apitou oito jogos neste Campeonato Paulista, entre eles o clássico entre Santos e Corinthians, vencido pelo Corinthians por 3 a 1 sem polêmica.

Sorteio ou indicação? A FPF realizou ontem o sorteio dos árbitros. No entanto, o Jornal da Tarde trouxe em sua edição de ontem a informação de que Paulo César de Oliveira apitaria Palmeiras x Corinthians, numa indicação do presidente corintiano Andrés Sanchez aceita de imediato pelos dirigentes palmeirenses. A entindade se defendeu. "Agir com transparência é uma das diretrizes da FPF. E isto também se aplica com relação ao sorteio da arbitragem que, além de ser aberto ao público, vem sendo transmitindo ao vivo no site da entidade."