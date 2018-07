Experientes dizem que novatos estão prontos para brilhar O Mundial da Itália foi para alguns jogadores o último disputado pela seleção brasileira. Com o processo de renovação no grupo, Dante, Rodrigão e Giba, que participaram da conquista dos três campeonatos (2002, 2006 e 2010), dificilmente estarão em quadra no próximo torneio, que será realizado na Polônia daqui a 4 anos. Os veteranos, no entanto, acreditam que os novos atletas estão preparados para assumir a responsabilidade sozinhos. "Esse grupo está pronto. Já posso passar o abacaxi para eles", brincou Dante, que espera ainda disputar o próximo torneio. "Se Deus quiser, estarei lá."