NAGOYA - Os repórteres Vítor Marques e Raphael Ramos contam curiosidades e impressões na sessão Expresso Oriente, direto do Japão.

16/12

São Jorge? Mosqueteiro? Bola!

Chegou o grande dia. É provável que muitos japoneses nem tenham noção do que se passará hoje aqui Yokohama, mas é certo que eles desconfiam que algo de muito importante está para acontecer. A atmosfera na cidade está diferente não só por causa da insistente chuva que caiu durante boa parte do sábado. O belo estádio de Yokohama vai ser palco mais uma vez da festa do futebol, um embate de altíssimo nível entre sul-americanos e europeus. Prato cheio para os amantes da bola.

Na entrevista coletiva que concedeu ontem na sala de imprensa do imponente palco da decisão, a primeira pergunta a Tite, feita pela equipe da Fifa, foi sobre quem ajudaria mais o Corinthians hoje, São Jorge ou o mosqueteiro, dois símbolos do clube. Tite desconversou. “A base do futebol está na qualidade técnica. Essa é a essência. Na sequência estão o tático, o físico e o emocional”, respondeu.

O treinador não se apega a essas questões místicas, sobrenaturais. Por mais religioso que seja, em sua sala no CT do Parque Ecológico, por exemplo, há algumas imagens de santos, mas ele sabe que o que decidirá quem passará a desfilar com o escudo de campeão do mundo no peito a partir de amanhã é a bola. Quem for mais eficiente, preciso, será o campeão. O resto é secundário.

Esse é o jeito Tite de ser e que seus jogadores incorporaram tão bem. Ao melhor estilo “vai, Corinthians, é nóis”, como ele mesmo disse ontem durante a entrevista causando espanto entre os jornalistas estrangeiros, ele está a um passo de alcançar o topo do mundo. Ele e a Fiel.

15/12

A confiança do capitão

Antes de dividirmos a nossa cobertura para a final do Mundial entre Tóquio e Yokohama, nesta sexta-feira, acompanhamos juntos as entrevistas de Paulo André e Guerrero no luxuoso hotel onde o Corinthians está hospedado em Yokohama. Ficamos à espera da dupla na porta do restaurante e vimos passar, um a um, todos os jogadores do elenco alvinegro.

Chamou atenção o semblante dos jogadores. Mesmo às vésperas de um jogo tão importante como o de amanhã, não pareciam tensos, nervosos, com os nervos às flor pele. Muito pelo contrário. Sorriam, conversavam descontraídos e até tiraram sarro de alguns jornalistas. Um resolveu provocar Alessandro e disse: "Tem de ser campeão, hein!". A resposta do lateral veio de bate-pronto, sem pensar, com a voz firme: "É lógico! Vamos ganhar".

A confiança demonstrada por Alessandro é ímpar. Justo ele, que não terá vida fácil amanhã. É ali pelo seu setor que o Chelsea é mais forte, com as investidas de Ashley Cole e Hazard. O lateral parece não se importar. Confia no seu taco e no dos companheiros. Pode até parecer presunção demais, mas, na verdade, é exatamente isso que se espera nesse momento de alguém que tem a responsabilidade der ser o capitão de um time que representa mais de 30 milhões de loucos.

14/12

'Parecia que eu estava na Praça da Sé'

A acolhedora Nagoya e a gelada Toyota ficaram para trás. Agora estamos em Yokohama, uma cidade bem maior e mais agitada. A metrópole é uma extensão da capital Tóquio. Aqui, as pessoas andam com pressa nas ruas e o trânsito é intenso, coisas que ainda não tínhamos visto desde a nossa chegada ao Japão, há mais de uma semana.

Ainda não tivemos tempo para andar muito pela cidade, e talvez não tenhamos até o dia de ir embora porque a intensidade e o volume de trabalho só tendem a aumentar com a proximidade da final do Mundial. Mas o metrô é uma boa medida de quanto essa cidade é diferente em relação a Nagoya, por exemplo. O fotógrafo J.F. Diório, que nos acompanha nesta viagem, foi de metrô para a partida entre Chelsea e Monterrey, no Yokohama Stadium. O jogo começava às 19h30 e ele embarcou na estação central às 18h. Espremido como uma sardinha em lata, chegou ao estádio bufando: "Parecia que eu estava na Praça da Sé. A única diferença é que só tinha japonês no vagão."

Mesmo que a gente não consiga conhecer melhor a cidade para fazer uma avaliação mais criteriosa, já gostamos de Yokohama por um simples motivo: foi aqui que o Brasil conquistou o penta em 2002. Com a bênção de Ronaldo, essa terra virou sagrada para os amantes do futebol.

13/12

O Mundial é de todas as torcidas

Tão sem sentido quanto a importância que se dá ao número de torcedores que este ou aquele time tem é essa discussão que agora se dá de qual torcida levou mais torcedores ao Mundial. Corinthians, São Paulo, Internacional ou Santos? Isso para ficar apenas em equipes brasileiras que disputaram o torneio após a Fifa assumir a organização.

Como se fosse possível mensurar em números se uma torcida é mais fanática do que outra. Não é. Não há números oficiais que comprovem quantos corintianos estiveram ontem em Toyota. Entre os poucos mais de 31 mil torcedores presentes no estádio, quantos seriam os corintianos? 20, 25 mil? É provável. Havia gente de todas as partes, de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, e claro, do Japão. Conversamos com corintianos que vivem em todas essas cidades e países. Certamente havia no estádio torcedores de outros países. Essa é a propagada invasão corintiana.

O curioso é que conversando com muitos desses torcedores ouvimos, em especial dos que saíram do Brasil, que talvez eles nunca viajariam ao Japão. Viajaram por causa do Corinthians. Como fizeram torcedores do Santos, do Inter, do São Paulo... Para eles, o Mundial é uma festa, como foi conhecer o Japão. E será ano que vem no Marrocos. No fundo, o Mundial é da torcida, seja ela qual for.

12/12

Este Mundial pode ser de Romarinho

Estávamos no hotel, à espera do Corinthians. Com o saguão lotado, seguranças montam uma barreira que separa os torcedores do time. Chegam os jogadores. Um deles é reserva, mas é tão ovacionado quanto Emerson. "É Romarinho! É Romarinho! É Romarinho!". Ele para, dá autógrafos e ouve: "Faz de letra, faz de letra." O garoto que disputou o Campeonato Paulista pelo Bragantino e agora está no Japão dá uma risada marota aos torcedores.

Romarinho está louco para fazer um gol no Mundial. No seu primeiro dia em Nagoya, respondeu a uma pergunta sobre a recepção que recebeu da torcida com a seguinte frase: "Espero fazer igual fiz lá na Bombonera." Não parecia prepotente.

O gol contra o Boca e os três que já marcou contra o Palmeiras, sendo um deles de letra, fizeram dele um ídolo da Fiel - há torcedor aqui no Japão que tem no toque de celular a narração de Cléber Machado do gol na Bombonera. E ele adora isso. omo também adorou a fama repentina, o que lhe rendeu alguns puxões de orelha de Tite. Ficou deslumbrado, mas quem convive com ele diz que essa fase já passou.

Não se sabe se Romarinho será um craque ou mais um desses tantos que fazem um gol decisivo e desaparecem. Mas frieza ele tem. Do tamanho do R que carrega pendurado no seu colar. Parabéns, Romarinho, 22 anos, aniversariante do dia.

11/12

Um bate papo para descontrair

Tite fala muito. Já era madrugada de segunda-feira aqui em Nagoya e o treinador ainda conversava com alguns jornalistas em uma sala ao lado do restaurante do hotel em que estamos hospedados.

O papo era informal. Após ver, debaixo de neve, a vitória do Al Ahly sobreo Sanfrecce Hiroshima, Tite já havia concedido as formais entrevistas às redes de televisão, rádio, jornais e sites e falado muito sobre o time egípcio.

Depois, só quis bater papo. Contou piada, casos antigos, histórias. Quando alguém tentava pegá-lo desprevenido e fazia alguma pergunta que poderia colocá-lo em uma saia justa, saía pela tangente.

A impressão era de que Tite queria fugir, ao menos por alguns instantes, do ambiente de enorme pressão que o cerca às vésperas da estreia em uma competição com o peso que tem o Mundial. E escolheu os jornalistas para descontrair, relaxar.

Mas, por mais que o treinador tente disfarçar, ele está uma pilha de nervos. A adrenalina está nas alturas, afinal está nas suas mãos o grupo que carrega o sonho de 30 milhões de torcedores.

Nem mesmo a presença da esposa, dos filhos e do irmão aqui no Japão o aliviam. Isso, no entanto, não impede que a cada palavra ele transmita muita confiança. Não só para o jogo de amanhã, mas principalmente para o de domingo, dia da grande decisão da sua vida.

10/12

E a geladeira de Muricy virou um freezer

No ano passado, Muricy Ramalho classificou o Estádio de Toyota como uma “geladeira”. Pois esse ano o local subiu para a categoria de “freezer”. O frio que passamos ontem para acompanhar as quartas de final do Mundial foi de doer os ossos. Impressionante.

Se por fora a arquitetura do estádio chama atenção pela beleza, por dentro os vãos existentes entre as arquibancadas facilitam a entrada do vento, o que torna a sensação térmica ainda pior. E olha que os termômetros estavam marcando 2 graus e nevou bastante. O repórter da rádio Transamérica Marco Bello disse que enfrentou em Toyota o pior frio da sua vida. Assinamos em baixo.

Para piorar, nem calor humano havia. Com capacidade para 45 mil pessoas, o estádio recebeu 20.353 torcedores no jogo entre Monterrey e Ulsan e 27.314 para Al Ahly e Sanfrecce Hiroshima. Mesmo assim, há de se destacar a modernidade da arena. Construído em 2001, o estádio tem ótima acessibilidade, instalações funcionais... Pena que seja um freezer.

09/12

Quem é rei nunca perde a majestade

Conhecemos duas simpáticas japonesas ontem aqui em Nagoya. Durante aproximadamente 20 minutos de conversa, o interesse delas sobre o Brasil nos surpreendeu. E muito.

Elas vibraram quando souberam que éramos jornalistas e estávamos visitando o país delas para acompanhar um campeonato mundial de futebol. Ali, na verdade, quem estava no papel de repórter eram elas, e não nós. As duas queriam saber absolutamente tudo sobre o nosso país: costumes, língua, principais cidades, política, economia, religião... Nos perguntaram até se comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro.

O curioso era que a cada resposta que dávamos elas soltavam uma espontânea e gostosa gargalhada, como se tudo que falávamos fosse muito engraçado. Para elas até poderia ser, mas não para nós, afinal a conversa era sobre coisas rotineiras, do nosso cotidiano.

Após responder a uma saraivada de perguntas, então, resolvemos indagar aquelas duas japonesinhas sobre quais jogadores brasileiros elas conheciam. Uma respondeu Kaká e a outra, Ronaldinho Gaúcho. Neymar? Nunca ouviram falar. Daniel Alves? Não fazem a mínima ideia. Thiago Silva? Nem em fotografia...

Kaká e Ronaldinho já bateram a casa dos 30 anos e não jogam mais aquele futebol que fez dos dois os últimos brasileiros eleitos pela Fifa como melhores do mundo. Isso, porém, pouco importa. Seja no Brasil ou aqui do outro lado do mundo, quem é rei nunca perde a majestade.

08/12

A emoção de Sheik no dia em que a terra tremeu

A terra tremeu ontem aqui no Japão. Literalmente. Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu a costa nordeste do país. O epicentro foi a quase 500 quilômetros de Tóquio. Aqui em Nagoya, nós e os jogadores do Corinthians, que faziam compras em um shopping na hora do tremor, no fim da tarde, não sentimos nada. Quem estava nos andares mais altos do hotel onde o Alvinegro está hospedado, porém, relatou que os objetos balançaram no quarto.

Perguntamos a alguns japoneses sobre o terremoto, e muito trataram o assunto com um certo desdém, como se fosse algo comum, corriqueiro. Mas comum não foi a emocionante declaração de amor que Emerson fez ao japoneses ontem em sua primeira entrevista no país.

Normalmente a Fifa escolhe o capitão do time para falar, mas desta vez a entidade ignorou a braçadeira de Alessandro. Determinou que Emerson falasse com os jornalistas por um simples motivo: ele é ídolo aqui no Japão, onde atuou de 2000 a 2005.

Sheik aproveitou a presença de jornalistas japoneses na entrevista para abrir o seu coração e mandar uma mensagem que pode atrair torcedores para o Corinthians no Mundial: disse que deve toda a sua educação ao povo japonês.

Como foi criado numa favela do Rio e sua mãe trabalhava o dia todo fora, veio para o Japão “cru” e saiu daqui um homem formado. Mais do que isso, conhecedor de um dos sentimentos mais nobres que uma pessoa pode ter: a gratidão.

6/12

A primeira regra: respeite o silêncio

A equipe do Estado já está no Japão e a partir de hoje dividirá com os leitores as experiências vividas daqui do outro lado do mundo. Depois de quase 28 horas de viagem, desembarcamos na manhã de quinta no aeroporto de Narita e já nos deparamos com uma pequena porção do bando de loucos que promete "invadir" a terra do Sol Nascente. Eram quatro corintianos que vestidos com a camisa do clube e com bandeiras na mão puxaram o primeiro grito de guerra no Japão.

De Narita até Nagoya, local onde nós e a delegação do Corinthians ficaremos até o dia o 13, foram mais três horas de viagem, sendo que boa parte fizemos no famoso trem bala japonês, o Shinkansen. No caminho, o impressionante Monte Fuji e sua bela cobertura de neve chamaram atenção.

Nesse ambiente, e com o fuso ainda confuso, resolvemos pegar nossos celulares para dar notícias ao pessoal do Brasil. Bastou o primeiro "alô" para que um guarda, muito bem educado por sinal, se aproximasse de nós e pedisse que desligássemos os telefones ou saíssemos do vagão.

Estava ali imposta a primeira regra: aqui no Japão, o silêncio é sagrado e respeitado. Mesmo nas ruas lotadas, não se ouve barulho de pessoas falando, muito menos gritando, algo tão comum nas ruas do Brasil. Logo no primeiro dia já foi suficiente para mostrar que será interessante viver esse choque de culturas. Ainda mais com a promessa da Fiel de "invadir" o Japão.