Expulso no clássico, Sérgio Ramos é suspenso por um jogo e desfalca Real na 4ª

Segundo comunicado emitido nesta terça-feira, a federação entendeu que a ausência de dano ou de lesão permitiu tipificar o lance apenas como uma infração de risco, e não uma jogada que pudesse acarretar numa punição mais grave. Na súmula da partida, o árbitro escreveu que o zagueiro foi expulso por uso de força excessiva contra Messi numa disputa de bola.

A entidade não se manifestou a respeito da ironia demonstrada pelo zagueiro do Real após a expulsão. Sérgio Ramos aplaudiu a decisão do árbitro. Por causa de gesto semelhante, Neymar fora suspenso por três jogos. Foi justamente devido a esta punição que o brasileiro não entrou em campo contra o Real, no domingo.

Sérgio Ramos foi expulso no segundo tempo na derrota do Real por 3 a 2, no Santiago Bernabéu. O resultado deixou o título da liga espanhola em aberto. Agora as duas equipes têm os mesmos 75 pontos, com o Barça na primeira colocação. O Real, porém, ainda tem um jogo a menos. O zagueiro não jogará nesta quarta contra o La Coruña, no Riazor, pela 34ª rodada do Espanhol.