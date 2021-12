Fã de games, Ronaldo lança campeonato de eSports com premiação de RS 30 mil

Craque dentro dos campos, Ronaldo Nazário marcou seu nome na história do futebol mundial. O Fenômeno agora começa a trilhar novos passos numa carreira bem promissora: os eSports. Visando popularizar sua paixão pelos jogos eletrônicos, o ex-camisa 9 da seleção brasileira anuncia o lançamento de um torneio com premiação de R$ 30 mil.

A Copa Ronaldo TV de Call of Duty: Warzone acontece no dia 21 de dezembro, às 19 horas (horário de Brasília) e vai reunir diversos jogadores de e-Sports, além de outras personalidades do esporte, como jogadores de futebol. A competição terá transmissão ao vivo no canal de Ronaldo na plataforma Twitch. Ao seu lado, o Fenômeno terá a companhia de Nino NinexT e Alexandre Gaules.

Fã declarado de jogos eletrônicos, Ronaldo abriu recentemente um canal na plataforma de transmissões ao vivo e já conta com 250 mil seguidores. Para incentivar outras pessoas a dividirem sua paixão, ele promove o torneio que terá como premiações: R$ 30 mil para o campeão, R$ 12 mil para o vice, R$ 6 mil para o terceiro lugar e R$ 2 mil para o MVP da competição, ou seja, o jogador com o maior número de inimigos derrotados.

Ronaldo estreou seu canal no dia 25 de novembro, inspirado justamente por seus colegas de equipe, Gaules e NinexT. Em sua primeira transmissão na internet, jogando Call of Duty: Warzone, a audiência chegou a 15 mil espectadores ao mesmo tempo.