Fã de Lazaroni, Fossati adota três zagueiros no Inter O Internacional precisa vencer o Deportivo Quito hoje, no Beira-Rio, para garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores como primeiro colocado do Grupo 5. O time pode conseguir a vaga como segundo também com empate e até com derrota, mas, nesses casos, depende de resultados paralelos, especialmente no jogo entre Cerro e Emelec, às 19h30, no Uruguai.