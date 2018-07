Fã entra com ação para ver as partidas A torcedora Lucelita Ferreira de Vasconcelos entrou com uma ação cautelar no Fórum Regional de Pinheiros contra a decisão da Conmebol que proíbe a entrada nos jogos da Libertadores. De acordo com o advogado Paulo Cremonesi, a decisão da Conmebol fere o Estatuto do Torcedor. Se a decisão for favorável, a torcedora poderá assistir a todos os jogos do Corinthians.