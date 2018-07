FAB vai enviar aviões para trazer atletas da África A Força Aérea Brasileira (FAB) vai enviar duas aeronaves para trazer atletas do continente africano para os Jogos Mundiais Militares. "Queremos que o soldado, ao voltar para o campo de batalha, pense duas vezes antes de puxar o gatilho, porque do outro lado pode ter alguém que competiu com ele aqui", disse o chefe da delegação brasileira, o almirante Bernardo Gambôa.