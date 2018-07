Fabiana Beltrame avança em 1º em prova não olímpica do remo

Sem contar com adversárias expressivas, que priorizam provas olímpicas a um ano dos Jogos do Rio, Beltrame sobrou na prova. Completou os 2.000 metros em 7min36s28, com mais de 17 segundos sobre a segunda colocada da bateria, da Argentina. A final será na quarta, às 10h35 de Brasília.

Nas outras provas, o dia praticamente não serviu para nada além de definir as posições de largada nas finais, que serão entre segunda e quarta-feira em Toronto. Uma das exceções foi o single skiff feminino, essa sim olímpica. O Brasil não teve representantes porque suas duas atletas da categoria foram pegas no doping durante treino para o Pan.

No dois sem masculino, eram sete embarcações brigando por sete vagas na final. O Brasil foi o quarto mais rápido (segundo da repescagem) e passou. Cuba foi eliminada. No quatro sem peso leve, a sorte se inverteu e o Brasil terminou em último. Não precisa disputar final B porque remaria sozinho.

Já no quádruplo skiff feminino e no oito com, o número de inscritos não excedia o número de vagas na final. Todos remaram e se classificaram, inclusive o Brasil. No quádruplo skiff masculino o País não se inscreveu.