Fabiana Beltrame comemora vaga olímpica no remo Campeã mundial no ano passado, a brasileira Fabiana Beltrame está muito perto de garantir a ida à sua terceira Olimpíada. No domingo, ela e Luana Bartholo, ambas atletas do Flamengo, alcançaram a vaga olímpica para o Brasil ao terminarem em segundo lugar no double Skiff peso leve no Pré-Olímpico Latino-Americano, realizado na cidade de Tigre, na Argentina. A vaga, porém, é do país, e cabe à Confederação Brasileira de Remo indicar os representantes em Londres.