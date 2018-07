Fabiana Beltrame fica com a prata no Mundial de Remo na Itália Uma das candidatas a medalha nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, a brasileira Fabiana Beltrame teve que se contentar com a prata neste domingo, na etapa de Varese, na Itália, do Mundial de Remo. No single-skiff para pesos leve, a atleta cometeu um erro durante a decisão e acabou perdendo o título para a neozelandesa Zoe McBride.