Fabiana Beltrame fica em 4º lugar no Mundial de Remo

CHUNGJU (COREIA DO SUL)- A brasileira Fabiana Beltrame deixou escapar por pouco, nesta sexta-feira, uma medalha no Mundial de Remo que está sendo realizado em Chungju, na Coreia do Sul. Campeã do mundo no single skiff peso leve em Bled, na Eslovênia, em 2011, ela sonhava ao menos com um lugar no pódio na final desta mesma prova em solo coreano, mas acabou superada nos 500 metros finais pela inglesa Ruth Walczak, que ficou com a medalha de bronze depois de conseguir uma grande arrancada.

O ouro da prova foi conquistado pela austríaca Michaela Traupe-Traer, que cravou o tempo de 7min50s62, enquanto a grega Aikaterini Nikolaidou ficou com a prata ao marcar 7min53s23. Já a remadora britânica assegurou o bronze ao cronometrar 7min54s12, contra os 7min56s74 de Beltrame.

Atleta do Flamengo, Beltrame buscava o bicampeonato mundial no single skiff peso leve e não escondeu a decepção com o quarto lugar, mas já começou a projetar as suas próximas metas a longo prazo, sendo que a principal delas é brilhar na Olimpíada de 2016, no Rio.

"Perder não é fácil... Mas infelizmente acontece. A prova foi duríssima, dei o meu máximo, mas as adversárias estavam melhores hoje. Mas vou continuar buscando o melhor sempre, desistir nunca. Agora com novos objetivos, o sonho olímpico. Obrigada a todos pela torcida!!", afirmou a remadora, por meio de sua página no Facebook.