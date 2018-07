Fabiana Murer aconselha Augusto Dutra antes da final

"Primeiro, brinquei com ele, falei que logo no primeiro Mundial, já estava na final", lembrou Fabiana, que está em sua quarta edição do evento. "Estou muito contente por ele, sei que ele teve um pouco de dificuldade no começo (da qualificação), mas depois foi tranquilo. Eu disse para ele ser bem ágil no aquecimento, porque tinha bastante gente e não enrolar muito."

Augusto lembra que sentiu a pressão da estreia no Mundial e precisou de quatro saltos para se classificar à final, que está prevista para começar às 12 horas desta segunda-feira (horário de Brasília). Mas, passada a qualificação, o saltador disse que a decisão é outra prova. "Sei que vou me sentir mais confortável, porque eu já senti o drama. Quero estar nas cabeças, brigar de igual para igual."

O brasileiro despontou nessa temporada, quando bateu o recorde sul-americano por três vezes (duas delas ao ar livre e uma em pista coberta). Sua melhor marca pessoal é 5,82 metros, obtida na Alemanha. Nos últimos meses, participou de competições no exterior, incluindo etapas da Diamond League, onde se apresentou para o mundo dos saltadores.

Renaud Lavillenie, campeão olímpico e favorito para o ouro no Mundial de Moscou, disse que conheceu Augusto há dois meses e fez elogios ao brasileiro. "Disputamos alguns torneios juntos e ele é um cara legal, sempre fazendo bons saltos. Nos conhecemos há dois meses e eu conheço seu técnico (Elson Miranda) há muito tempo. É legal o Brasil ter bons saltadores, a Olimpíada será no Rio, e é uma grande motivação", disse o francês.