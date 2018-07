Fabiana Murer admite que foi difícil se reerguer após o fracasso de Londres

SÃO PAULO - >Há duas semanas, Fabiana Murer treina pensando em 2013. O sonho da medalha olímpica, agora transferido para 2016, e de alcançar os 5 metros não ficaram para trás. Aos poucos, a atleta de 31 anos procura ainda esquecer o fracasso em Londres. Considerada favorita a uma medalha, a campeã mundial do salto com vara tenta superar a decepção de não ter conseguido nem sequer ir à final, mais de três meses após a disputa da prova qualificatória.

Ao Estado, na primeira entrevista após os Jogos, Fabiana lembra dos momentos após sua segunda frustração olímpica - em Pequim/2008, não conseguiu saltar após o sumiço de uma das varas. “Eu só chorava.”

Fabiana virou alvo nas redes sociais após falar que o vento determinou sua eliminação. Diz, porém, que falar das condições climáticas nunca foi uma desculpa – apenas uma explicação sincera do que enfrentou no momento da prova.

Como foi o período pós-Jogos?

Muito difícil. Eu fiquei muito chateada, não esperava que não fosse classificar para final, apesar das condições estarem bem ruins. Treinei muito para que nada me atrapalhasse. Fiz tudo o que podia na hora da competição. Foi difícil me reerguer.

O que enfrentou nos dias seguintes à prova?

Eu ainda fiquei na Vila por uma semana. Tudo o que eu lia ou o que as pessoas me falavam, eu chorava. Em dois dias voltei a treinar e isso foi me fazendo melhorar. Dez dias depois competi em Estocolmo (pela Liga Diamante) e ainda estava abalada. Mas saltei, fui a 3.ª e comecei a me reerguer. É a minha vida, é o que faço há 15 anos.

A maneira como as pessoas se referiam ao fato de você ter dito que a culpa era do vento, isso te magoou?

Sei que as pessoas ficaram muito chateadas, porque muita gente torcia por mim. Vi a repercussão, e até entendo, porque eu era 3.ª no ranking, fui campeã mundial no ano passado e as esperanças eram grandes. As pessoas têm o direito de falar o que quiserem, a internet é para isso, e talvez eu não tenha conseguido me expressar muito bem assim que saí da pista. Eu estava em choque, anestesiada. Sempre tentei ser clara, sincera. Não arrumei nenhuma desculpa, só tentei dar uma explicação.

Em que momento você se deu conta do que havia acontecido?

Acho que só na hora em que eu cheguei na pista de aquecimento. Depois que falei com os jornalistas, encontrei meu fisioterapeuta e meu médico, e aí comecei a chorar. Tinha um corredor enorme até chegar na pista de aquecimento e a gente andou em silêncio naquele corredor. Quando cheguei na pista, encontrei o Elson (Miranda) e o Vitaly (Petrov, seus técnicos), e comecei a entender o que tinha acontecido. Depois, não conseguia ir embora, não tinha forças para ir até o ônibus.

Por que você não concluiu a última tentativa? Ficou com medo de se machucar?

Lógico que queria fazer aquele salto. Tentei duas vezes, mas senti que a distância de onde eu estava para o colchão era muito grande. Eu não fiquei com medo de me machucar. Não foi esse problema, é que não tinha como fazer o salto. Desde o meio da corrida eu sei quando tenho que começar a abaixar a vara e eu sabia que não ia chegar na minha marca. Eu não tinha velocidade, não tinha como sair do chão, porque não estava no lugar para fazer isso.

Em 2008, você enfrentou o sumiço da vara e não conseguiu saltar. Acha que fica mais abalada na Olimpíada?

Não. Fui para a qualificação confiante. Entrei na pista e estava garoando, mesmo assim me sentia preparada para saltar. A Olimpíada é uma competição que todo mundo vê, mas já peguei várias competições ruins, com vento e chuva. Eu não sinto uma pressão maior. Pelo contrário. Sempre cresço nas grandes competições.

Após a Olimpíada, duas saltadoras deram declarações sobre a prova. Svetlana Feofanova descobriu que tinha quebrado o pé após saltar e afirmou ter sido uma irresponsabilidade a prova não ter parado. Yelena Isinbayeva afirmou que, ao contrário de você, teria saltado.

A Feofanova é experiente, foi recordista mundial e todos achavam que ela estaria na final. Ela tem uma técnica parecida com a minha, um físico como o meu, é mais magra e precisa de uma boa condição para saltar. Ela tentou fazer o salto, não conseguiu, caiu no encaixe (da vara antes do colchão) e quebrou o pé. A Yelena é um pouco mais pesada, tem uma técnica diferente, então ela teve menos dificuldade. Mas, até aí, a gente pode se perguntar por que ela ficou em terceiro, não em primeiro (na final).

Você vai ao Jogos de 2016?

Falei que talvez fosse parar um ano para descansar, mas desisti. Fiquei um mês de férias, ainda abalada com o que tinha acontecido. Mas, quando comecei a treinar, coloquei uma pedra em cima disso tudo.