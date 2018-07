Fabiana Murer busca novo título no salto com vara na Liga Diamante

A brasileira Fabiana Murer tem boas chances de conquistar seu segundo título na Liga Diamante circuito que reúne a elite do atletismo mundial. Para repetir o feito da edição de 2010, quando também foi campeã da temporada, ela precisa de pelo menos um segundo lugar na penúltima etapa do calendário - que é a última na disputa do salto com vara -, nesta quinta-feira, em Zurique, na Suíça.

Mesmo depois do resultado ruim na etapa anterior, domingo passado, em Birmingham, na Inglaterra, quando errou suas três tentativas a 4,47 metros e terminou a competição sem marca válida, Fabiana segue na liderança da classificação geral do salto com vara. Ela está com 12 pontos, contra oito da cubana Yarisley Silva, que, no entanto, não está inscrita para a disputa em Zurique.

Assim, a principal ameaça ao título da brasileira é a grega Katerina Stefandi, terceira colocada na temporada, com sete pontos. Por ser a última etapa de disputa do salto com vara - a Liga Diamante ainda terá mais uma competição, dia 5 de setembro, em Bruxelas (Bélgica) -, a prova desta quinta-feira em Zurique terá pontuação dobrada. Com isso, a prata já será suficiente para Fabiana.

Campeã mundial do salto com vara em 2011, Fabiana lidera o ranking da atual temporada, com a marca de 4,80 metros. E já soma três medalhas de ouro nas cinco etapas da Liga Diamante que disputou ao longo do ano, em Nova York, Glasgow e Mônaco - só não ganhou na primeira, em Roma, quando terminou em sexto lugar, e na última, em Birmingham, sem classificação. Agora, pode chegar ao título.