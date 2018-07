Fabiana Murer conquista medalha de ouro em Mônaco

Líder do ranking mundial do salto com vara na atual temporada, Fabiana Murer deu nesta sexta-feira nova demonstração da boa fase que vive. Na etapa de Mônaco da Liga Diamante, circuito mundial que reúne a elite do atletismo, ela ganhou a medalha de ouro com a marca de 4,76 metros, superando grandes rivais como a norte-americana Jennifer Suhr, atual campeã olímpica, que ficou em segundo lugar com 4,71 metros.

Foi a terceira medalha de ouro de Fabiana Murer nesta temporada da Liga Diamante, repetindo as conquistas de Nova York (Estados Unidos) e Glasgow (Escócia). Assim, ela lidera a disputa no salto com vara, depois da realização de 10 das 14 etapas do circuito - a última será no dia 5 de setembro, em Bruxelas, na Bélgica.

Nesta sexta-feira, a brasileira teve uma vitória relativamente tranquila. Ela começou a competição com o sarrafo a 4,55 metros, que passou de primeira. Depois, precisou de duas tentativas para superar 4,65 metros e de apenas uma com 4,76 metros. Enquanto isso, Suhr ainda buscou 4,81 metros, após falhar em 4,76 metros, mas não teve sucesso.

A medalha de bronze em Mônaco foi para a grega Katerina Stefanidi, que também atingiu 4,71 metros - depois, ela tentou ultrapassar o sarrafo a 4,76 metros, mas não teve sucesso. Assim, Fabiana Murer garantiu o ouro e ainda teve a chance de arriscar na busca pelo seu novo recorde pessoal, com 4,86 metros, falhando nas três tentativas.

Recordista sul-americana com 4,85 metros, Fabiana Murer também não conseguiu superar sua melhor marca na temporada, que a deixa na liderança do ranking mundial do salto com vara em 2014: 4,80 metros, que fez na vitória da etapa de Nova York. Mas mostrou nesta sexta-feira, em Mônaco, que é mesmo a melhor saltadora do ano.