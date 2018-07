Fabiana Murer conquista medalha de prata na etapa da Diamond League

ZURIQUE - Única brasileira na disputa da penúltima etapa da Diamond League, circuito mundial que reúne a elite do atletismo, Fabiana Murer conquistou a medalha de prata nesta quinta-feira, em Zurique, na Suíça. Com a marca de 4,72 metros no salto com vara, ela ficou atrás apenas da alemã Silke Spiegelburg, que venceu a prova com 4,79 metros.

No Mundial de Atletismo, encerrado no dia 18 de agosto, em Moscou, na Rússia, Fabiana Murer não conseguiu chegar ao pódio, terminando em quinto lugar com 4,65 metros. Desde então, ela já disputou três competições e ganhou medalha em todas elas.

Na etapa anterior da Diamond League, há uma semana, em Estocolmo, na Suécia, ela ficou com o bronze ao atingir 4,59 metros. Depois, ganhou ouro no Meeting de Beckum, domingo, na Alemanha, quando fez seu melhor salto no ano, com 4,75 metros.

Nesta quinta-feira, em Zurique, Fabiana Murer ultrapassou os mesmos 4,72 metros da cubana Yarisley Silva, mas conseguiu em menos tentativas, o que a deixou na frente da rival - a atleta de Cuba terminou com o bronze. Depois, a brasileira ainda colocou o sarrafo a 4,79 metros e não teve sucesso, sem alcançar a marca de Spiegelburg.

Com esse resultado, Fabiana Murer superou uma das rivais que a bateram no Mundial, a medalhista de bronze Yarisley Silva - em Moscou, o ouro foi para a russa Yelena Isinbayeva e a prata ficou com a norte-americano Jennifer Suhr, que não competiram em Zurique. Mas, em compensação, voltou a ficar atrás de Spiegelburg, que foi a quarta colocada no campeonato realizada na Rússia.