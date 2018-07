Fabiana Murer conquista prata em competição na Suécia

GOTEMBURGO - Atual campeã mundial do salto com vara, Fabiana Murer conquistou neste sábado a medalha de prata no Meeting de Atletismo de Gotemburgo, na Suécia. Ela conseguiu a marca de 4,61 metros e foi superada apenas pela alemã Carolin Hingst, que venceu com 4,71 metros - a brasileira ainda tentou passar o sarrafo duas vezes em 4,71 metros e outra em 4,76 metros, mas fracassou em todas.

Com a medalha de prata em Gotemburgo, Fabiana Murer conseguiu se reabilitar do resultado ruim na última quinta-feira, quando ficou em último lugar na sexta etapa da Diamond League, disputada em Oslo, na Noruega. Na ocasião, ela só entrou na prova com o sarrafo a 4,50 metros e falhou nas três tentativas de saltar, terminando a competição sem marcas válidas.

Por causa de uma contusão no tendão de Aquiles da perna esquerda, que a deixou três meses em recuperação, Fabiana Murer entrou na temporada apenas no final de maio. E sua preparação é toda voltada para o Mundial de Moscou, de 10 a 18 de agosto, quando tentará defender seu título no salto com vara. Sua próxima competição será no dia 22 de junho, na Alemanha.