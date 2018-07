Fabiana Murer decepciona e fica sem marca no Marrocos Principal nome da temporada do salto com vara, com título da Diamond League e a melhor marca do ano (4,80 metros), a brasileira Fabiana Murer decepcionou na Copa Continental de Atletismo, neste sábado, em Marrakesh, no Marrocos. Ela errou as três tentativas com o sarrafo a 4,45 metros e ficou em último lugar na competição.