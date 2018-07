Fabiana Murer diz ganhar confiança após faturar prata

Atual campeã mundial do salto com vara, Fabiana Murer perdeu o começo da temporada neste ano por causa de lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda. Ela voltou a competir no final de maio, tendo conseguido seu melhor resultado até agora no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo, quando fez 4,73 metros. Neste domingo, ela saltou 4,63 metros para ficar com a prata, sendo superada apenas pela cubana Yarislei Silva, que venceu com 4,73 metros.

"Estou ficando mais confiante em competição", revelou a saltadora brasileira, após o pódio na Inglaterra. "Birmingham fez parte da preparação para o Mundial e fiquei em segundo. Então, estou bem contente", completou Fabiana Murer, que agora parte para um período de treinamentos em Fórmia, na Itália. Ela volta a competir apenas no dia 23 de julho, na cidade de Jockgrim, na Alemanha. E, antes do Mundial, ainda disputará a etapa de Londres da Diamond League, em 26 de julho.