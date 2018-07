Fabiana Murer é bronze em etapa da Diamond League

BIRMINGHAM - A brasileira Fabiana Murer conquistou neste domingo, na Inglaterra, a medalha de bronze no salto com vara da etapa de Birmingham da Diamond League, circuito que reúne a nata do atletismo mundial.

Fabiana só fez seu primeiro salto quando o sarrafo já estava em 4,46 m, superando a marca já na primeira tentativa. Depois, para tentar 4,66 m, ela saltou três vezes, sem sucesso em nenhuma. Acabou superada pela alemã Silke Spiegelburg, que venceu a prova com 4,66 m, e pela britânica Holly Bleasdale, medalha de prata com 4,61 m. Svetlana Feofanova, da Rússia, também ganhou medalha de bronze, com o mesmo desempenho da brasileira.

Após sete etapas do salto com vara feminino na Diamond League, Fabiana Murer, que defende o título de 2010, está na segunda colocação do ranking do circuito, atrás exatamente da alemã Silke Spiegelburg. Outras três etapas ainda serão realizadas.

100 metros. Sem a concorrência de Usain Bolt, Asafa Powell venceu mais uma vez nos 100 m rasos, chegando a 14 pontos na Diamond League, contra apenas quatro do recordista mundial, vice-líder. Neste domingo, em Birmingham, Powell completou a prova em 9s91, dois centésimos à frente do também jamaicano Nesta Carter. Com 10s01, Michael Frater completou o pódio da Jamaica.