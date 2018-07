Fabiana Murer e Cielo ganham prêmio no Rio Fabiana Murer e Cesar Cielo foram eleitos ontem, no Rio, os melhores atletas do Prêmio Brasil Olímpico 2011. Outro homenageado foi Bernard Rajzman, ex-jogador de vôlei, que ganhou o Troféu Adhemar Ferreira da Silva.