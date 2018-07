Fabiana Murer é indicada e se junta a astros no Conselho de Atletas da IAAF

Murer já faz parte da Comissão de Atletas do clube dela, a BM&F Bovespa, e também do Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), tendo sida eleita pelos seus pares.

Na IAAF, vai fazer companhia a grandes nomes do esporte como a ex-maratonista britânica Paula Radcliffe, a russa Yelena Isinbayeva, sua rival nas provas de salto com vara, e o norte-americano Ashton Eaton, que, também nesta quinta-feira, foi apontado como o atleta do ano no masculino.

O Comissão de Atletas da IAAF ganhou cinco novos integrantes, além de Murer, numa lista que inclui Radcliffe e Eaton. O grupo agora conta com 18 membros. O atual presidente da Comissão é o namibiano Franck Fredericks.