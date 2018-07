Fabiana Murer é indicada para prêmio de Atleta do Ano

Campeã da Diamond League e do Mundial Indoor no salto com vara, a brasileira Fabiana Murer está entre as dez indicadas pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF) para o prêmio de Atleta do Ano.

Fabiana foi o grande nome do salto com vara feminino na temporada, depois de ter a vida facilitada pela ausência da russa Yelena Isinbayeva, sua grande rival (e amiga), recordista mundial da modalidade, que anunciou em abril que ficaria afastada das competições após ter ficado fora do pódio do Mundial Indoor, disputado em Doha, no Catar.

As adversárias da brasileira serão Veronica Campbell Brown (Jamaica), Milcah Chemos Cheywa (Quênia), Meseret Defar (Etiópia), Jessica Ennis (Reino Unido), Allyson Felix (Estados Unidos), Nadezhda Ostapchuk (Belarus), Olga Rypakova (Cazaquistão), Blanka Vlasic (Croácia) e Anita Wlodarczyk (Polônia).

Entre os homens não há indicados brasileiros. O favorito é o velocista norte americano Tyson Gay, único atleta que superou o jamaicano Usain Bolt nos últimos dois anos e venceu sete das oito finais de 100 metros que participou na temporada.

Os outros candidatos são: Christian Cantwell (EUA), Steben Hooker (Austrália), Bernard Lagat (EUA), Christophe Lemaitre (França), Davd Oliver (EUA), David Rudisha (Quênia), Zersenay Tadese (Eritreia), Teddy Tamgho (França) e Andreas Thorkildsen (Noruega).