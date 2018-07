Fabiana Murer estreia na temporada com título no salto com vara Fabiana Murer começou a temporada com vitória no salto com vara. Neste sábado, ela saltou 4,50 metros e venceu o Torneio FPA Indoor de Atletismo, disputado em São Caetano. No masculino, Augusto Dutra ficou com o ouro com a marca de 5,51 metros.