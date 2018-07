Fabiana Murer fará estreia ao ar livre no Rio

SÃO PAULO - Fabiana Murer foi ontem ao Ibirapuera e, no papel de espectadora, confessou toda a sua ansiedade. "Vejo todo mundo competindo e eu, nada", comentou com bom humor.

Atual campeã da Liga Diamante no salto com vara, a brasileira faz sua estreia na temporada ao ar livre na quinta-feira, quando disputa o GP Brasil, no Rio.

O torneio na pista do Engenhão será o único de Fabiana em solo brasileiro em 2011 - ela não deve disputar o Troféu Brasil, no início de agosto, para priorizar as competições europeias na reta final de preparação para o Mundial de Daegu.

Após dois meses dedicados apenas aos treinamentos, os planos da atleta em sua chance única em solo brasileiro são bastante claros. "O objetivo é ganhar e buscar a melhor marca do ano."

Para quem planeja alcançar os 5 metros ainda nesta temporada, Fabiana não deve ter dificuldades. Até agora, ocupa a liderança do ranking mundial a eslovena Tina Sutej, com 4,61 m.

Logo após a disputa no Rio, Fabiana parte para o exterior. Em 2 de junho, estará em Buenos Aires para competir no Campeonato Sul-Americano. Dois dias depois, participa da etapa de Eugene (EUA) da Liga Diamante, onde enfrentará sua primeira grande prova de 2011.

"Será uma competição fortíssima", disse a saltadora, que ganhou lá no ano passado. "Estarão lá a Jennifer Suhr (líder do ranking de 2010, com 4,89 m), a Anna Rogowska (campeã mundial), e a Angelica Bengtsson (recordista mundial juvenil)."

Fracasso. Companheiro de Fabiana nos treinos, Fábio Gomes chegou aos GPs do Brasil como favorito, mas não conseguiu bom desempenho. Ontem, zerou suas tentativas - começou a disputa em 5,45 m e errou os três saltos. Irritado, o técnico Elson Miranda reclamou da "inconstância" do atleta.