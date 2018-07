Fabiana Murer fatura medalha de bronze em Estocolmo A brasileira Fabiana Murer encerrou a temporada indoor do salto com vara com a medalha de bronze em Estocolmo, na Suécia, nesta terça-feira. Atual campeã mundial neste tipo de competição, Fabiana não conseguiu mostrar o bom desempenho dos primeiros torneios deste ano e ficou longe de sua melhor marca.