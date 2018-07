Fabiana Murer fatura medalha de prata em etapa da Diamond League

BIRMINGHAM - Fabiana Murer conquistou neste domingo a medalha de prata na sétima das 14 etapas da Diamond League, circuito mundial que reúne a elite doatletismo. Na disputa em Birmingham, na Inglaterra, a brasileira atingiu a marca de 4,63 metros no salto com vara e foi superada apenas pela cubana Yarisley Silva, que ficou com o ouro ao fazer 4,73 metros.

Atual campeã mundial do salto com vara, Fabiana tentou ultrapassar o sarrafo a 4,73 metros, para brigar pela medalha de ouro, mas falhou nas três tentativas. Assim, ficou atrás da cubana no pódio em Birmingham. Mas superou a norte-americana Jennifer Suhr, campeã olímpica da prova nos Jogos de Londres, que foi bronze com 4,53 metros.

Depois de perder o começo da temporada, ficando fora das competições em pista coberta (indoor), por causa de uma contusão, Fabiana concentra sua preparação atualmente para a disputa do Mundial de Atletismo, que acontecerá de 10 a 18 de agosto, em Moscou, na Rússia, quando irá defender seu título conquistado em 2011, na Coreia do Sul.

Mais dois brasileiros competiram neste domingo em Birmingham, mas ficaram longe do pódio. Mahau Suguimati foi o último colocado nos 400 metros com barreiras, ao fazer 49s96 na prova vencida pelo porto-riquenho Javier Culson com 48s59. E Jonathan Silva ficou em sétimo lugar no salto triplo, com 16,10 metros na disputa que teve vitória do norte-americano Christian Taylor (17,66 metros).

O principal destaque da disputa em Birmingham foi a vitória da nigeriana Blessing Okagbare nos 200 metros. Com o tempo de 22s55, ela desbancou as duas grandes favoritas: a norte-americana Carmelita Jeter, atual campeã mundial da prova, que ficou apenas em sétimo lugar (23s36), e a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, bicampeã olímpica dos 100 metros, que faturou a prata (22s72).