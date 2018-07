Fabiana Murer fatura ouro em meeting na Alemanha Uma semana depois de ter conquistado a medalha de ouro na etapa de Nova York da Diamond League, Fabiana Murer voltou ao topo do pódio no Meeting de Hog, realizado no último sábado, na Alemanha. Anunciada como grande nome do evento, a brasileira confirmou favoritismo na final do salto com vara ao atingir a marca de 4,60m.