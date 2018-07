Fabiana Murer faz melhor marca pessoal do ano antes do Mundial

BERLIM - Na última competição antes do Mundial Indoor de Atletismo de Sopot (Polônia), nesta sexta-feira, Fabiana Murer fez o seu melhor salto da temporada. Competindo na prova de Bad Oeynhausen, na Alemanha, a campeã mundial indoor de 2010 no salto com vara venceu com 4,63m, melhorando um centímetro com relação à marca que lhe deu a medalha de ouro em Donetsk, no dia 15.

"Foi uma boa competição e dava até para saltar mais alto. Mas está indo, crescendo para o nosso objetivo principal, o Mundial", comentou Fabiana, que permanece no 11.º lugar do ranking mundial indoor, liderado por Anna Rogowska, da Polônia, com 4,76m.

Murer ainda tentou passar o sarrafo a 4,73m, mas não conseguiu. "Ela saltou bem, mas não sei se não acertamos na escolha das varas por causa do tablado, que sempre muda um pouco as condições. Mas ela está bem", observou o técnico Elson Miranda.

A prova desta sexta-feira aconteceu dentro de um shopping center. "Tinha uma pessoa com um microfone explicando ao público o que estava acontecendo no tablado, falando das marcas. Ele anunciou o recorde da competição, fui aplaudida", contou Fabiana, que vai voltar para Malmo, Suécia, onde está treinando. O Mundial começa na próxima sexta e vai até domingo.