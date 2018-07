Fabiana Murer ganha bronze na Liga Diamante em Estocolmo

ESTOCOLMO - Uma semana após o quinto lugar no Mundial de Moscou, Fabiana Murer voltou a competir nesta quinta-feira, na etapa de Estocolmo (Suécia) da Liga Diamante. Numa competição com a presença de muitas das melhores atletas do salto com vara da atualidade, mas sem o mesmo desempenho apresentado na Rússia, a brasileira terminou com a medalha de bronze, com 4,59m como melhor salto.

Os quatro grandes nomes da prova, aliás, pararam na mesma altura, errando as três tentativas regulares a 4,69m. Mas a alemã Sike Spiegelburg e a cubana Yarisley Silva, que estavam empatadas, tiveram direito a mais um salto, de desempate. A alemã acertou, a cubana não, e acabou com o título, com Silva em segundo.

Murer só passou o sarrafo a 4,49m na segunda tentativa. Quando o sarrafo chegou a 4,59m, também precisou de dois saltos para acertar. Mesmo assim ela terminou na frente de Jennifer Suhr (EUA), que acabou com a mesma marca no mesmo número de tentativas, terminando em quarto porque só passou uma vez o sarrafo (ela entrou mais tarde na competição).

Campeã mundial, a colombiana Caterine Ibarguen venceu no salto em distância com 14,67m. Estrela do arremesso de peso, a neozelandesa Valerie Adams venceu com 20,60m e conquistou o título da Liga Diamante. Nos 400m com barreira, a checa Zuzana Hejnova venceu de novo e bateu o recorde da etapa, com 53s70.

Entre os homens, vitória de Ayanleh Souleiman, do Djibuti, nos 1.500m, superando nada menos que oito quenianos convidados para a prova. Já nos 200m, surpreendente vitória de Serhiy Smelyk, da Ucrânia, com 20s54, numa disputa sem grandes nomes.