Fabiana Murer ganha confiança e busca melhor salto do ano

Às vésperas de mais um Troféu Brasil, Fabiana Murer começa a temporada ao ar livre com uma meta ambiciosa: buscar a melhor marca do ano (4,71 m). Experiente, a saltadora se sente preparada física e psicologicamente para o desafio e se diz até "mais bem-humorada" diante das dificuldades.

A tranquilidade é decorrente de algumas mudanças implementadas em sua rotina de treinos. Aos 34 anos, ela e o técnico Elcio Miranda (também seu marido) decidiram sobrepor a qualidade à quantidade, diminuindo um pouco a carga horária de seis para cinco horas diárias e evitando repetições desnecessárias. Com o objetivo de evitar lesões na reta final de sua carreira, Fabiana tem "ouvido mais o corpo".

"Tem um planejamento de treinamento, mas às vezes a gente acaba mudando. Eu sei que tenho que treinar. Mas, se eu acho que vai passar um pouco do limite, eu paro. Tenho que escutar um pouco mais o meu corpo. Perder um treino não vai me prejudicar em tudo o que já fiz", avalia.

A prática também dá uma noção mais exata de sua capacidade durante os saltos "para valer". A atleta estima que durante as competições consegue saltar cerca de 20 cm a mais do que durante os treinos. A velocidade e a adrenalina agem como um impulso para levar Fabiana ainda mais alto. Para a competição em São Bernardo do Campo, ela acredita que poderá registrar um bom resultado. Por outro lado, alerta que a disputa servirá para sua adaptação às condições externas para o restante da temporada.

Os seus principais objetivos neste ano são os Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho, e o Mundial de Atletismo em Pequim (China), em agosto. Fabiana enfatiza que o resultado dependerá muito das condições da pista e do dia, mas projeta que a marca de 4,80 m seja suficiente para garantir uma medalha nas duas provas.

De acordo com a saltadora, o segundo compromisso terá um nível técnico mais elevado devido à presença das competidoras europeias. Além das velhas conhecidas, duas atletas têm chamado a atenção de Murer nesta temporada: as gregas Nikoleta Kiriakopoulou e Ekaterini Stefanidi - dona do salto de 4,71 m (melhor do ano), obtido no dia 24 de abril. "A competitividade entre elas está fazendo o nível crescer. São atletas novas, que estão animadas e querem ganhar espaço. Praticamente todas da minha geração pararam e eu estou resistindo firme", diz.

Mas Fabiana não será a única tentando quebrar a marca de Stefanidi neste fim de semana. As principais atletas da modalidade estarão em Xangai para a etapa da Liga Diamante e a brasileira promete ficar ligada nos resultados para saber se o seu planejamento deverá sofrer alguma alteração. A prova do salto com vara do Troféu Brasil será disputada no domingo, às 9h30, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo.