Fabiana Murer inicia ano com 3º lugar em prova na França

A brasileira Fabiana Murer iniciou a temporada 2015 do atletismo com um terceiro lugar e a marca de 4,62 metros. Esse foi o resultado obtido por ela na disputa feminina do salto com vara no do Meeting de Rouen, na França, realizado em um estádio fechado, no último sábado, 24.

A disputa na França acabou sendo vencida pela grega Nikoleta Kiriakopoulou, com a marca de 4,67 metros, atingida antes de ela tentar, sem sucesso, superar os 4,77 metros. A francesa Marion Fiack garantiu a segunda colocação, com 4,62 metros, mesma marca de Fabiana, mas obtida em menos tentativas, o que lhe garantiu um resultado melhor do que o da brasileira.

Mas o grande destaque do dia em Rouen foi mesmo Renaud Lavillenie. Recordista mundial do salto com vara e eleito o melhor atleta de 2014, o francês venceu a prova masculina ao marcar de 6,00 metros. Essa foi a oitava vez na sua carreira que ele atingiu a marca de 6 metros ou mais e a primeira desde que ele obteve o recorde mundial do salto com vara, com 6,16 metros, em fevereiro do ano passado.

E a festa foi completa para ele, afinal o seu irmão Valentin Lavillenie ficou na segunda colocação ao atingir 5,70 metros, mesma marca do terceiro colocado, o polonês Piotr Lisek. Já o brasileiro Augusta Dutra ficou apenas na sexta posição, com 5,60 metros.

O Meeting de Rouen foi apenas a primeira de uma série de competições de Fabiana em pistas cobertas neste começo de ano. O seu calendário prevê a participação no Meeting de Vendée (31 de janeiro) e no Meeting Top Perche, em Nevers (7 de fevereiro), ambos na França, no XLGalan, em Estocolmo, na Suécia (19 de fevereiro), e no Sainsbury''s Birmingham Indoor Grand Prix, em Birmingham, na Inglaterra (21 de fevereiro).