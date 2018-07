Fabiana Murer leva bronze na etapa da Diamond League

LONDRES - Em fase final de preparação para a disputa do Mundial de Atletismo, que começa no dia 10 de agosto, em Moscou, Fabiana Murer conseguiu um bom resultado nesta sexta-feira. Em Londres, que recebe a 11ª das 14 etapas da Diamond League, a brasileira conquistou a medalha de bronze na prova do salto com vara, ao atingir a marcar de 4,63 metros.

Atual campeã mundial do salto com vara - venceu a edição passada, há dois anos, em Daegu, na Coreia do Sul -, Fabiana Murer ficou satisfeita com sua performance nesta sexta-feira em Londres. Ela foi superada pela cubana Yarisley Silva, com 4,83 metros, e pela norte-americana Jennifer Suhr, atual campeã olímpica, que fez 4,73 metros.

"Gostei dos meus saltos, estou melhorando", disse Fabiana Murer, após a conquista da medalha. "Ainda estou treinando pesado e agora é o momento de começar a soltar mais. Para mim, a competição foi boa para sentir o que estou fazendo, para começar a adaptar os treinos à situação de competição", completou a saltadora brasileira.

Keila Costa também representou o Brasil nesta sexta-feira em Londres, mas conseguiu apenas a sexta posição, com 13,77 metros - a vitória foi da russa Yekaterina Koneva, com 14,52 metros. O atletismo brasileiro ainda marcou presença no revezamento 4x100 metros feminino, no qual a equipe acabou sendo desclassificada por derrubar o bastão.

A equipe formada por Evelyn dos Santos, Ana Cláudia Lemos, Franciela Krasucki e Vanda Gomes vinha bem na prova desta sexta-feira, mas deixou cair o bastão na última passagem. Enquanto o Brasil foi desclassificado, sem completar o percurso, a Grã-Bretanha acabou vencendo o revezamento 4x100 metros com o tempo de 42s69.

O segundo e último dia da disputa etapa de Londres acontece neste sábado, quando mais dois atletas brasileiros entram em ação, também na preparação para o Mundial de Moscou. Ana Cláudia Lemos volta à pista para competir sozinha, nos 200 metros, e Mauro Vinícius da Silva, conhecido como Duda, busca medalha no salto em distância.