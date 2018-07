Fabiana Murer projeta nova marca indoor em Stuttgart

Em sua primeira prova do ano, em Nova York, Fabiana saltou 4,74 metros. "Acredito que eu até possa melhorar minha marca indoor, uma vez que em Nova York fiquei muito perto disso", afirma a brasileira, que aposta na pista alemã para superar as rivais.

"Gosto da pista do ginásio de Stuttgart porque ela é no chão e não em tablado. Na verdade, estou mais acostumada a competir no chão e gosto mais também", avalia a saltadora. "Alguns têm um balanço, mas os de Donetsk e Bydgoczsz são mais firmes. Melhor, não sinto tanta dificuldade".

Para subir no lugar mais alto do pódio, Fabiana precisará superar as adversárias alemãs, já que o reencontro com a rival russa Yelena Isinbayeva, recordista mundial, será somente no dia 12, na Ucrânia.

"Em Stuttgart, vai ser Brasil contra Alemanha! Olhei a lista de inscrições e vi três alemãs na prova. Vou encontrar a Silke Spiegelburg, que é a recordista alemã, com 4,75 m. Outra atleta que salta bem é a Carolin Hings [sexta colocada na Olimpíada de Pequim]", enumera a brasileira.