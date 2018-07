Fabiana Murer quebra recorde sul-americano do salto com vara

A brasileira Fabiana Murer estabeleceu o novo recorde sul-americano indoor no salto com vara logo na sua terceira competição em 2015. No último sábado, ela venceu a disputa no Meeting Top Perche, em Nevers, na França, ao marcar 4,83 metros, também registrando o melhor resultado da disputa do salto com vara nesta temporada. E o seu resultado foi comemorado pelo técnico Elson Miranda.

"Nossa, estamos muito felizes. Estávamos precisando desse resultado. E foi muito bom. Nem no ano passado, ela havia saltado 4,80 m na temporada indoor. A competição aqui teve as duas melhores marcas do ano no mundo, com ela e o Lavillenie", disse o treinador, lembrando que a prova masculina do salto com vara em Nevers também registrou a melhor marca do ano, os 6,01 metros do francês Renaud Lavillenie, o recordista mundial da disputa, em competição que também contou com as presenças dos brasileiros Augusto Dutra, que saltou 5,40 metros e Fábio Gomes da Silva, que zerou.

O recorde sul-americano do salto com vara indoor era da própria Murer, com 4,82 metros, registrado em 20 de fevereiro de 2010, em Birmingham, na Inglaterra.

No último sábado, a brasileira teve participação quase perfeita, superando as marcas de 4,40m, 4,50m, 4,58m, 4,70m e 4,83m sempre na primeira tentativa. Após bater o recorde sul-americano, Murer tentou superar três vezes a marca de 4,90 metros, mas não teve sucesso.

E a brasileira venceu a disputa com folga, pois a francesa Marion Fiack, com 4,50 metros, ficou em segundo lugar, enquanto Marion Lotout, também atleta da casa, foi a terceira colocada, com 4,40 metros.

O XL Galan, em Estocolmo, na Suécia (em 19 de fevereiro) e o Sainsbury''s Birmingham Indoor Grand Prix, em Birmingham, na Inglaterra (no dia 21), completam o calendário de provas em pista coberta de Fabiana Murer, que se prepara para algumas das principais competições da temporada, como os Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho, no Canadá, e o Mundial de Atletismo em Pequim, em agosto, na China.