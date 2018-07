Fabiana Murer revela ansiedade para disputar GP Brasil

RIO - A brasileira Fabiana Murer abre a sua temporada de provas ao ar livre nesta quinta-feira, quando disputa o GP Brasil de Atletismo, no Rio. Depois de ter disputado algumas competições indoor (pista coberta) no começo do ano, ela não esconde a ansiedade para voltar a brigar por medalhas no salto com vara.

"Estou treinando e treinando desde o fim de fevereiro e das provas indoor. São três meses de treinos, não vejo a hora de competir. Quero ganhar a prova, estou animada para competir", contou Fabiana Murer, ressaltando, porém, que seu maior objetivo na temporada é o Mundial de Atletismo, em agosto, em Daegu, na Coreia do Sul.

"Meu objetivo principal é o Mundial, mas ainda quero chegar aos 5 metros. Acho que posso alcançar essa marca ainda este ano", disse a brasileira, cuja melhor marca no salto com vara é 4,85 metros, conseguida no ano passado.

Após a disputa do GP Brasil, Fabiana viaja para Buenos Aires, onde disputará o Sul-Americano, no dia 2 de junho, e depois para o Oregon, nos Estados Unidos, onde participará da etapa da Diamond League em 5 de junho.

"Apesar das viagens em sequência, da diferença de fuso horário e das adversárias fortes, estou motivada para a temporada", afirmou a brasileira, que disse ter trabalhado com a utilização de varas mais fortes durante o período em que ficou apenas treinando.

"Estou me adaptando às varas mais fortes. Tem a ver com a flexibilidade. As mais duras vão envergar para me jogar mais alto, no voo para o salto. Vamos ver como vai ser a temporada com esse equipamento", concluiu Fabiana.