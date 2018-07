Fabiana Murer salta 4,65m e vence com folga na Suécia

Líder do ranking mundial com os 4,80m que conseguiu na etapa de Nova York da Liga Diamante, Fabiana Murer alcançou nesta quinta-feira uma marca inferior à de apenas outras duas atletas nesta temporada: a cubana Yarisley Silva e a norte-americana Jennifer Suhr, exatamente os dois grandes nomes do salto com vara no momento.

Fabiana só entrou na competição em Estocolmo quando o sarrafo já estava a 4,51m e passou na segunda tentativa. Com o ouro garantido, superou 4,65m logo no primeiro salto. Depois, tentou 4,81m, que seria a nova melhor marca da temporada, mas errou as três tentativas.

Também participando da temporada europeia da equipe da BM&F Bovespa, Karla Rosa foi mal e terminou apenas na quarta colocação, com 4,15m, ficando a 20 centímetros do seu melhor salto da temporada. Antes do retorno ao País, para o Troféu Brasil, Fabiana ainda vai disputar as etapas de Glasgow, Mônaco, Birmingham e Zurique da Diamond League e uma prova de rua, em Londres.