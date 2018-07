Fabiana Murer salta 4,75 metros e vence GP Brasil

Campeã mundial indoor, a brasileira Fabiana Murer venceu com muita tranquilidade a prova do salto com vara no GP Brasil de Atletismo, neste domingo, disputado no Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Murer testou uma nova técnica de salto na prova deste domingo, mas não conseguiu bater o seu recorde de 4,82 metros. Saltou, assim, 4,75 metros, 35 centímetros na frente da segunda colocada israelense Jillian Schwartz. Em terceiro, ficou a canadense Carly Dockendorf com 4,30 metros.

"Estou muito feliz. Para a primeira competição após as férias e com esta nova técnica de salto, o resultado foi ótimo", disse a atleta, que começou a dar 18 passadas antes do salto, em vez de 16. "O trabalho está indo muito bem. Mas ainda senti um pouco de falta de ritmo de competição."

Outra medalha de ouro conquistada por atletas brasileiros veio com Keila Costa, no salto em distância, após atingir a marca de 6,68 metros - a sua melhor na temporada. A norte-americana Brianna Glenn ficou em segundo (6,59 metros), seguida pela jamaicana Jovanee Jarrett (6,54 metros).

"Estive a ponto de não poder competir, por isso, de certa forma, foi uma surpresa conseguir esta marca, minha melhor no ano", comemorou Keila, que se recuperou de uma pequena contusão.

Em prova repleta de atletas estrangeiros, Nilson de Oliveira André surpreendeu e também conquistou o ouro nos 200 metros. Com o tempo de 20s41, sua melhor marca na carreira, ele deixou para trás o norte-americano Xavier Carter (20s55) e o jamaicano Ainsley Waugh (20s58).

"Estou no meu nível máximo. Até o ano passado, as minhas melhores marcas eram 10s32 nos 100 m e 20s82 nos 200 m. Já havia batido as duas marcas nesse ano e hoje consegui baixar novamente", comemorou Nilson.

Nos 800 metros, outro bom desempenho entre os brasileiros. Kleberson Davide fechou com o tempo de 1min44s71 e garantiu a primeira colocação, seguido pelos quenianos Richard Kiplagat e Reuben Bett. "Foi uma prova muito legal. Estava muito confiante, pois treinei muito bem, me preparei muito e tive o tempo certo de descanso", avaliou Kleberson.