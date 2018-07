Fabiana Murer sonha com voos mais altos em 2014

SÃO PAULO - Depois de duas temporadas sem grandes resultados, Fabiana Murer quer reencontrar o caminho para voos mais altos. A saltadora já está na temporada 2014 desde o início de outubro, quando recomeçou os treinamentos com vistas à temporada indoor, e avisa que não fará grandes mudanças na maneira de trabalhar, ao contrário do que ocorreu em 2012. Às vésperas da Olimpíada de Londres, a saltadora e seus técnicos, Elson Miranda e Vitaly Petrov, optaram por não disputar competições em pista coberta. O objetivo era garantir à atleta um período de treinamento inédito, totalmente voltado para Londres. Assim, Fabiana não defendeu no Mundial de Istambul o título que havia conquistado dois anos antes, em Doha.

Mas, após a eliminação em Londres - quando não fez seu último salto na qualificação por causa do forte vento no Estádio Olímpico -, a saltadora reclamou de "inconstância" em suas tentativas. Acostumada a um calendário extenso de provas, Fabiana tinha participado de apenas cinco competições antes da Olimpíada. Nesta temporada, faltou sorte à brasileira. De volta à temporada indoor, Fabiana machucou o tendão de Aquiles em fevereiro e não competiu mais, retornando apenas nas provas de pista ao ar livre. No Mundial de Moscou, em agosto, a saltadora não conseguiu o bicampeonato e ficou em 5.º lugar.

Coincidência ou não, 2012 e 2013 foram os únicos anos, desde 2008, que Fabiana não conseguiu saltar na casa dos 4,80 metros. No ano da Olimpíada, a melhor marca da saltadora foi 4,77 m e, esta temporada, 4,75 m. Ainda assim, ela ficou entre as dez melhores do mundo.

Hoje, Fabiana avalia que a mudança no calendário pode não ter atingido os benefícios que imaginava. "Conversei com o Elson e decidi fazer o que a gente fazia antes, sem muita mudança no treino e na técnica. Eu quis seguir o que a gente fez nos outros anos. Em 2012, não fiz a temporada em pista coberta, e não sei se acabei me machucando também por causa disso. Acho que meu corpo acabou reclamando." Sem grandes períodos de descanso por escolha própria, Fabiana só não estará na pista neste dia de Natal. Nesta terça-feira, a atleta não teve escapatória e treinou na parte da manhã. Antes de 2014 emplacar no calendário, a saltadora descansará no Réveillon.

Em 31 de janeiro, Fabiana embarca para a Europa. Mais uma vez, ficará baseada em Formia, na Itália, e já tem três competições agendadas: Moscou (2 de fevereiro), Estocolmo (6 de fevereiro) e Donetsk (15 de fevereiro). Antes do Mundial de Sopot, na Polônia, em março - para o qual já tem índice -, deve fazer outras duas ou três competições. O objetivo de Fabiana é voltar a evoluir em sua marca, estagnada desde 2011. "Esse é o objetivo: buscar bons resultados". Em 2014, ela terá mais uma chance, antes da aposentadoria na Olimpíada do Rio, em 2016.