Fabiana Murer vai treinar por cinco meses antes de estrear em 2012 Principal nome do atletismo brasileiro na atualidade, a campeã mundial Fabiana Murer sonha em conquistar a medalha olímpica em Londres e comprovar que é a melhor do mundo no salto com vara. Em busca deste objetivo, a brasileira planeja treinar por quase cinco meses antes de competir pela primeira vez no ano, o que só acontecerá em maio.