Fabiana Murer vence na Suíça e fatura o bi da Liga Diamante

Fabiana Murer conquistou nesta quinta-feira o título da Liga Diamante, circuito que reúne a elite do atletismo mundial. É a segunda vez que a brasileira é campeã da temporada, repetindo o feito de 2010. Para isso, ganhou a penúltima etapa do calendário - que é a última na disputa do salto com vara -, realizada em Zurique, na Suíça.

Nas cinco etapas que tinha disputado anteriormente nesta temporada da Liga, Fabiana somou três vitórias - em Nova York, Glasgow e Mônaco. Liderava o ranking com 12 pontos, contra sete da grega Katerina Stefandi. Dessa maneira, ela dependia apenas de um segundo lugar em Zurique para ser campeã, mas acabou levando o ouro.

Por ser a última etapa de disputa do salto com vara - a Liga Diamante ainda terá mais um meeting, no dia 5 de setembro, em Bruxelas (Bélgica) -, a prova desta quinta-feira tinha pontuação dobrada. Com a vitória, portanto, Fabiana terminou a temporada com 20 pontos, contra nove da grega, que ficou com o bronze nesta quinta-feira.