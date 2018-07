Fabiana Murer vence prova em frente ao Palácio de Buckingham

A brasileira Fabiana Murer venceu mais uma prova na Europa. Neste domingo, em evento comemorativo aos dois anos de realização da Olimpíada de Londres, ela venceu a disputa do salto com vara ao atingir 4,65 metros na disputa do Sainsbury''s Anniversary Games.

A vitória deste domingo confirmou o bom momento de Fabiana Murer, que chegou a Londres embalada pela vitória na etapa de Mônaco da Liga Diamante, na última sexta-feira, o que a inclusive colocou na liderança da competição, a principal do circuito de provas organizadas pela Associação Internacional da Federação de Atletismo.

A disputa deste domingo foi realizada em uma pista provisória montada no House Guards Parade, em frente ao Palácio de Buckingham, a residência oficial da rainha da Grã-Bretanha, Elisabeth. Campeã olímpica em Londres há dois anos, a norte-americana Jennifer Suhr ficou em segundo lugar, com 4,55 metros, mesma marca alcançada pela australiana Alana Boyd.

Também pela festiva competição, o brasileiro Augusto Dutra atingiu 5,35 metros e ficou na sexta colocação na disputa masculina do salto com vara, vencida pelo francês Renaud Lavillenie, com 5,70 metros. Já no salto em distância, a brasileira Keila Costa terminou em sexto lugar, com 6,30 metros. A disputa foi vencida pela francesa Éloyse Lesueur, com 6,65 metros.