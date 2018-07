Fábio Carille ganha elogios do grupo na despedida Em sua despedida do comando técnico do Corinthians, Fábio Carille deixou um caminho que poderá ser seguido por Tite, o novo treinador corintiano: utilizar o sistema 3-5-2. "Acho que assim o time fica melhor. Ao mesmo tempo que temos uma proteção maior dos zagueiros, saímos mais rápido para o ataque", afirmou o volante Ralf.