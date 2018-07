Fábio Costa e Rivaldo estreiam no São Caetano

Um dos poucos orgulhos da pequena torcida do São Caetano é dizer que o Corinthians é "freguês" do Azulão. Em 28 confrontos entre as duas equipes, o time do ABC mais venceu do que perdeu: foram 13 vitórias, quatro empates e 11 derrotas.

Para manter o bom retrospecto diante do Alvinegro, o São Caetano confia em dois veteranos que já passaram pelo Parque São Jorge. Hoje, estreiam no Azulão o goleiro Fábio Costa, 35 anos, e o meia Rivaldo, 40.

O primeiro jogo de ambos no novo clube é cercado de muita expectativa. Fábio Costa não joga há 870 dias. Seu último jogo foi no dia 23 de setembro de 2010, quando defendeu o Atlético-MG na derrota por 5 a 0 para o Fluminense. Nesse período, ele ficou encostado no Galo e no Santos, treinando separado.

Já Rivaldo tenta provar para si mesmo que é possível jogar - e bem - depois dos 40. Seu último clube foi o Kabuscorp, de Angola. Ele não joga desde novembro, mas garante estar bem fisicamente. A única coisa que lhe falta é ritmo. Por isso, o técnico Geninho já avisou que o ex-melhor do mundo vai jogar os primeiros 45 minutos e, dependendo de como estiver se sentindo no intervalo, voltará ou não para a etapa final. Sem obrigação de ajudar na marcação, caberá a ele armar as jogadas de ataque da equipe.

Retorno antecipado. Fábio Costa foi contratado pelo Azulão no mês passado depois que o goleiro Luiz teve de passar por uma cirurgia no joelho direito. Como ele está há muito sem jogar, a ideia de Geninho era usá-lo apenas a partir da segunda quinzena de fevereiro. Na última rodada, contra o Guarani, no entanto, o titular Fábio se machucou e Juninho, que o substituiu, foi expulso. / RAPHAEL RAMOS