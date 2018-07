Fabio Gomes da Silva bate recorde sul-americano no salto com vara SÃO CAETANO DO SUL - O brasileiro Fábio Gomes da Silva quebrou neste sábado o seu próprio recorde sul-americano no salto com vara. No Festival de Salto com Vara, realizado em São Caetano do Sul pela Federação Paulista de Atletismo, o atleta saltou 5,80 metros e superou em três centímetros a sua antiga marca, que vinha desde 2007.