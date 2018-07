Fábio Gomes faz índice para o Mundial de Moscou no salto com vara

SÃO PAULO - A fase anda mesmo boa para o salto com vara masculino do Brasil. Uma semana depois de Augusto Dutra, neste sábado seu companheiro de equipe Fábio Gomes da Silva, principal nome do País na prova, também assegurou o índice para o Mundial de Moscou ao saltar 5,70m na segunda etapa do Circuito de Salto com Vara da Federação Paulista de Atletismo (FPA), no centro de treinamento do BM&FBOVESPA, em São Caetano do Sul.

Ao conquistar o título da etapa, Fábio, que competiu no mesmo local onde treina, estabeleceu o novo recorde sul-americano indoor, superando os 5,66m que Augusto Dutra surpreendentemente conseguiu no último fim de semana, tomando o recorde que era de Fábio até então.

"É minha terceira competição da temporada e deu tudo certo. Consegui o índice. É ótimo não ter de me preocupar mais com isso. Agora é começar a treinar mesmo para o Mundial e pensar no ciclo olímpico, que já começou", disse Fábio.

Atualmente a equipe treinada por Elson Miranda, marido e técnico de Fabiana Murer, tem Augusto, Fábio e o garoto Thiago Braz, atual campeão mundial juvenil. "Retomar o recorde é sempre bom e também ver que o Brasil tem, atualmente, três atletas que saltam mais do que 5,50m. O Thiago não fez hoje (sábado), mas já saltou isso na semana passada", destacou Fábio.