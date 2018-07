Fábio Santos entra em lista de 'negociáveis' no Cruz Azul e pode voltar ao Brasil Campeão do Brasileiro, da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Corinthians, o lateral-esquerdo Fábio Santos pode voltar ao Brasil. O jogador foi colocado oficialmente na lista de transferências do Cruz Azul, do México, e está livre no mercado. Ainda não há informações de equipes interessadas.